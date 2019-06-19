Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане

Сана, , 23:51 — REGNUM Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».

Телеканал со ссылкой на представителя ракетных войск хуситов утверждает, что электростанция была поражена ракетой «Круиз» и этот удар является ответом на блокаду страны и преступления коалиции арабских государств против йеменского народа.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия и представители стран воюющей в Йемене арабской коалиции не комментируют эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, военный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. На стороне правительства Йемена, противостоящего хуситам, в войне участвует возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран.

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