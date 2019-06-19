Четверг, 20 Июня 2019 года
00:02:42 МСК

Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане

Политика

«В ответ на продолжение военных преступлений в отношении йеменского народа и блокады страны»

Сана, 19 июня 2019, 23:51 — REGNUM  Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».

Телеканал со ссылкой на представителя ракетных войск хуситов утверждает, что электростанция была поражена ракетой «Круиз» и этот удар является ответом на блокаду страны и преступления коалиции арабских государств против йеменского народа.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия и представители стран воюющей в Йемене арабской коалиции не комментируют эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, военный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. На стороне правительства Йемена, противостоящего хуситам, в войне участвует возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв войны в Йемене превысило 91 000 человек — ACLED

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить