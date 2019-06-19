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В Сирии за сутки боевиками обстреляны шесть населённых пунктов

Политика

Обстрелам подверглась территория провинции Латакия

В Сирии за сутки боевиками обстреляны шесть населённых пунктов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Боевики

Дамаск, 19 июня 2019, 22:56 — REGNUM  Незаконные вооружённые формирования за последние сутки вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв шесть населенных пунктов сирийской провинции Латакия, сообщил 19 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ардаш-Даг, Сафсафа, Мамухия, Хамрат, Эль-Арейм и Эль-Харуф провинции Латакия», — сказал Алексей Бакин.

Информации о жертвах и раненых пока не поступало.

При этом Алексей Бакин напомнил, что российский Центр по примирению регулярно призывает командиров незаконных вооруженных формирований прекратить провокации и способствовать процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

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Война в Сирии
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