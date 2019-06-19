Власти США ввели санкции в отношении «Русского финансового общества»

Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Власти США ввели санкции против российской небанковской кредитной организации ООО «Русское финансовое общество». Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

В сообщении указывается, что данная организация находится в Москве. Организация внесена в санкционный список, связанный «с нераспространением оружия массового уничтожения».

Уточняется, что власти США подозревают «Русское финансовое общество» в предоставлении или попытке предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, а также товаров и услуг находящейся под американскими санкциями компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd», которая, как считают власти США, принадлежит или находится под контролем «главного валютного банка» Корейской Народно-Демократической Республики.

Минфин США утверждает, что эта российская компания начала оказывать финансовые услуги КНДР сразу после получения лицензии небанковской кредитной организации. Якобы через эту российскую компанию Северная Корея обходит санкции США и ООН.