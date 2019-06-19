Юрий Борисов заявил о возрождении подводного флота на Чёрном море

Москва, , 21:36 — REGNUM Шесть новых субмарин, пополнивших Черноморский флот за последние пять лет, свидетельствуют о возрождении подводного флота России на Чёрном море, заявил 19 июня заместитель главы правительства РФ Юрий Борисов.

По информации ТАСС, Юрий Борисов сообщил, что за пять лет Черноморский флот получил 23 новых корабля, а до конца текущего года поступят ещё три.

Напомним, Черноморский флот с 2014 года пополнялся дизель-электрическими подлодками проекта 636 «Варшавянка». Стоит отметить, что все эти субмарины участвовали в военной операции в Сирии, нанося удары по террористам крылатыми ракетами «Калибр».

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