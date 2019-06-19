Путин рассказал, какой пример должна дать миру Россия

Москва, , 21:09 — REGNUM Россия способна и должна показать пример успешного социального развития, заявил 19 июня Владимир Путин, приветствуя гостей и участников III Форума социальных инноваций регионов.

Об этом сообщается на сайте Кремля, опубликовавшем текст приветственной телеграммы российского президента.

Глава Российского государства напомнил, что здравоохранение, образование, поддержка семей и демографии являются национальным приоритетом государственной политики Российской Федерации.

«Убежден, Россия может и должна стать примером успешного социального развития, потому что смыслом, сутью нашей политики является человек, создание лучших возможностей для семьи, роста её благополучия и воспитания детей», — указано в телеграмме президента РФ.

Третий форум социальных инноваций регионов начал работать в Москве 19 июня и будет продолжаться до 21 июня.

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