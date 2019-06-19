Мексика демонстрирует жесткую миграционную политику по требованию США

Мехико, , 21:06 — REGNUM «По меньшей мере 791 мигрант из Центральной Америки не доберется до границы Соединенных Штатов. Таково послание, отправленное Мексикой американскому правительству через неделю и два дня, чтобы уладить один из самых серьезных дипломатических кризисов в истории взаимоотношений двух стран, — сообщает испанское издание El Pais. — Мексика действует под давлением, стремясь утихомирить своего северного соседа, который пригрозил ввести тарифы на импортируемые мексиканские товары, если на юге не будет перекрыт проход тем, кто бежит от насилия и голода».

В результате 791 нелегальный мигрант — мужчины, женщины и дети — не сможет достичь «стены Трампа», потому что их путешествие в переполненных грузовиках по юго-востоку Мексики было прервано властями страны в субботу, 15 июня. Теперь они будут депортированы. Как отметил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард, это задержание означает удар по торговле занимающихся перемещением людей контрабандистов: предполагается, что они должны были заработать около трех с половиной миллионов долларов. За счет субботнего успеха Мексика смогла продемонстрировать ту жесткую политику, которой американский лидер столько раз требовал в своих «твитах», причем на той неделе, когда последний анонсировал участие в президентских выборах США в следующем году.

Для мексиканского правительства речь идет о большой операции по «спасению» сотен людей, которые, доверившись мафии, искали лучшего места вдали от своих родных стран. Первым новость озвучил сам глава МИД, который также уточнил, что каждый из пассажиров остановленных грузовиков заплатил около 3,5 тысячи долларов так называемым «койотам» (обеспечивающим перемещение контрабандистам) и по 5 тысяч за вторую попытку — на случай депортации. Мексиканские власти подчеркнули, что субботнее задержание причинило «койотам» серьезный ущерб. О чем они не упомянули, так это о том, что ужесточение миграционной политики зачастую означает повышение цен за доставку мигрантов до границы, пишет El Pais. То есть нелегальные торговцы сейчас потирают руки.

Согласно утверждениям мексиканского правительства, в 2019 году может быть побит рекорд по числу мигрантов, пересекающих страну по дороге на север: 800 тысяч. Перед лицом этой беспрецедентной цифры Мексика утроила депортации в первые месяцы после прихода к власти администрации Лопеса Обрадора. По официальным данным, если в декабре 2018 года высылке подверглись 5 717 мигрантов, то в мае этого года их количество выросло до 15 654. Этот показатель намного выше результатов мая прошлого года (10 350). В 2018 году также поступило 26 566 ходатайств о предоставлении убежища — это самая большая цифра из всех зарегистрированных. Тем временем в США количество депортаций выросло не столь значительно.