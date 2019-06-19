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Борис Джонсон стал ещё на шаг ближе к посту премьер-министра

Политика

Министр международного развития Рори Стюарт оказался «нокаутирован»

Борис Джонсон стал ещё на шаг ближе к посту премьер-министра
mattbuck
Борис Джонсон

Лондон, 19 июня 2019, 20:46 — REGNUM  Бывший глава британского МИДа и кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон одержал очередную уверенную победу в третьем раунде предварительного голосования, 19 июня передает агентство Reuters.

В третьем раунде голосования по «нокаут-системе» Джонсон набрал 143 из 313 голосов законодателей от Консервативной партии. У него остались трое соперников — действующий глава МИДа Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув и министр внутренних дел Саджид Джавид.

Ещё один претендент, министр международного развития Рори Стюарт оказался «нокаутирован» — он набрал 27 голосов, чего недостаточно для продолжения борьбы.

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