$18 млн и угрозы в адрес судьи: Генпрокурор Армении выступил в суде

Ереван, , 20:36 — REGNUM В Апелляционном уголовном суде продолжается рассмотрение апелляционных желоб прокуратуры и представителей правопреемников потерпевших по уголовному делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого насильственном изменении конституционного строя по делу «1 марта».

Представляющий сторону обвинения генеральный прокурор Армении Артур Давтян, отметил, что суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана вынес незаконное и необоснованное решение, изменив меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна и освободив его из-под ареста, а также приостановив производство по делу и направив дело в Конституционный суд.

«Более чем велика аргументированная вероятность вмешательства обвиняемого в объективное расследование дела. Мы считаем, что эта мера пресечения подлежит отмене и единственной адекватной мерой пресечения, представленной нами в сложившейся ситуации, является арест, предусмотренный нашим законодательством», — цитирует Давтяна azatutyun.am.

Генпрокурор также, обращаясь к суду, отметил: «Я знаю, что в Ваш адрес также были озвучены угрозы». Генпрокурор имел в виду адресованный судье два дня назад призыв Роберта Кочаряна, в котором последний призвал судью оставить это дело и отметил, что в будущем все за свои поступки будут призваны к строгой ответственности.

«Невинными формулировками о том, что каждый ответит за свое деяние или будет привлечен к ответственности, естественно, они, по нашему предположению, преследуют другие цели. Очевидно, что это абсолютная истина, что каждый обязательно ответит за свои деяния. Думаю, именно это уголовное дело, именно этот судебный процесс являются ярким тому свидетельством. Очень символично, что это высказывание было сделано обвиняемым по данному делу», — сказал Артур Давтян, выразив надежду, что суд не поддастся на давление и останется на высоте своего положения.

Генеральный прокурор Артур Давтян также задал вопрос о том, как получилось, что на счетах у сына человека, который на протяжении многих лет занимал исключительно высокий государственный пост и по закону не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, с 2007 года в течение двух лет находилось 18 млн долларов. По сути, прокурор затронул другое предъявленное Кочаряну обвинение — в получении взятки в особо крупном размере.

Комментируя заявление Артура Давтяна о том, что на счет Кочаряна с 2007 года было перечислено 18 млн долларов, сын Роберта Кочаряна Левин Кочарян отметил: «Речь идет о движении средств по счету моего брата. Благодарен г-ну генеральному прокурору, что он сломал стереотип о миллиардах долларов и говорит о средствах, которые в сотню раз меньше. В связи с этим нет ни показаний, ни подтверждений».

Рассмотрение апелляционных жалоб продолжится 20 июня.

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