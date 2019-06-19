Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве Мурси

Анкара, , 19:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Египта в преднамеренном убийстве бывшего египетского президента Мухаммеда Мурси, 19 июня передает агентство Associated Press.

«Мохаммед Мурси агонизировал на полу в зале суда в течение 20 минут. Ни одно должностное лицо не вмешалось. Мурси не умер, его убили», — заявил Эрдоган.

Эрдоган также призвал Организацию исламского сотрудничества «принять необходимые меры» в связи с гибелью Мурси.

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