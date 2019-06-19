Среда, 19 Июня 2019 года
19:46:28 МСК

Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве Мурси

Политика

«Мурси не умер, его убили»

Анкара, 19 июня 2019, 19:46 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Египта в преднамеренном убийстве бывшего египетского президента Мухаммеда Мурси, 19 июня передает агентство Associated Press.

«Мохаммед Мурси агонизировал на полу в зале суда в течение 20 минут. Ни одно должностное лицо не вмешалось. Мурси не умер, его убили», — заявил Эрдоган.

Эрдоган также призвал Организацию исламского сотрудничества «принять необходимые меры» в связи с гибелью Мурси.

Читайте также: СПЧ ООН требует независимого расследования смерти экс-президента Египта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины крупных политиков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить