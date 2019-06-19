В Госдуме отметили ангажированный подход к расследованию трагедии MH17

Москва, , 19:41 — REGNUM Новые обвинения Совместной следственной группы (СГГ) по Малазийскому боингу не выдерживают никакой критики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Такие обвинения не могут восприниматься Россией объективно. СГГ последовательно отказывалась подключать к ходу расследования экспертов с российской стороны (в отличие от украинской), несмотря на неоднократные настойчивые просьбы. Наши доводы и материалы, в том числе собранные специалистами концерна «Алмаз-Антея», были полностью проигнорированы», — констатировал парламентарий.

На лицо ангажированный подход, указал депутат.

«Складывается впечатление, что целью такого с позволения сказать «расследования» является не установление истины, а очернение России любым способом. Это недостойно и низко по отношению к памяти жертв катастрофы и горю их близких», — заключил Слуцкий.

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17. Среди них трое россиян и один украинец. В частности, обвиняемыми стали Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

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