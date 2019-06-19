Жириновский: Отказ упрощать русским получение гражданства войдет в историю

Москва, , 19:36 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вписать в историю отечественного парламентаризма факт отклонения Госдумой законопроект, упрощающий получение русскими гражданства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

«Надо записать это как исторический факт, что в парламенте России при рассмотрении закона об упрощении процедуры предоставления гражданства русским комитеты, правительство дают отрицательное заключение. Например, если бы я не был здесь, в парламенте, я бы сейчас привел бы тысячи людей бы к зданию парламента и сказал бы, что уберите этих депутатов, это правительство и всех этих чиновников», — заявил в ходе выступления Жириновский.

Парламентарий также ответил профильному комитету Госдумы по развитию гражданского общества на данное отрицательное заключение. Комитет отмечал, что «концепция представленного законопроекта не может быть поддержана, поскольку установление каких-либо преференций по национальному признаку не согласуется с частью 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его национальной принадлежности».

«Мы же данным законом не ограничиваем, мы расширяем и расширяем в отношении государствообразующего народа. Если нам при Ельцине определенные товарищи с Запада дали Конституцию, в которой даже слова «русский народ» нет и «русские», нет этого слова, почему-то мы живем по этой Конституции. Давайте её отменим, ибо она не учитывает, она дискриминирует русский народ», — предложил депутат.

Он не считает, что поправки носят дискриминационный характер.

«Вы живете уже 30 лет по Конституции, которая дискриминирует русских, но закон, чтобы снять, расширить права русских, вы говорите — это будет дискриминация. На какую статью вы Конституции ссылаетесь, так сказать? Мы же законом не ограничиваем других. Если мы писали бы: только русским давать гражданство. Мы говорим, страдают в основном, оказавшись за рубежом, в основном русские, их выдавливают из всех бывших союзных республик, а сегодня из некоторых других республик, которые входят в состав России», — разъяснил лидер ЛДПР.

Он заявил о том, что покидает зал пленарных заседаний.

«Позор парламенту, который отказывает вправе стать русскими миллионам нашим гражданам, проживающим за рубежом. Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути», — заявил Жириновский под аплодисменты.

«Справедливая Россия» выступила также против инициативы депутатов.

«Думая о судьбе страны, о ее будущем, мы ни в коем случае не должны поддержать этот законопроект. Он не нацелен на единение страны, он несет в себе больше разрушительных начал», — заявил позицию фракции депутат Госдумы Николай Рыжак.

Законопроект поддержал 81 депутат Госдумы при необходимости получения минимум 226 голосов. При этом 39 голосов — депутатов фракции КПРФ, четыре голоса — депутатов «Единой России», три — депутата «Справедливой России», остальные — голоса всех присутствовавших депутатов ЛДПР.

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