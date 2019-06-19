51 проект и 137 млрд: новосибирский губернатор выступил с инвестпосланием

Новосибирск, , 18:03 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе очередного заседания регионального совета по инвестициям сегодня, 19 июня, представил инвестпослание «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Новосибирской области». Согласно озвученным им данным, более 6,5 млрд рублей инвестиций за год обеспечили проекты, реализуемые при поддержке регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Травников сообщил, что за прошедший год на совете по инвестициям было рассмотрено 11 новых инвестиционных проектов на сумму более 36 млрд рублей. На трёх заседаниях комиссии по господдержке рассмотрено 28 инвестпроектов с совокупным объёмом инвестиций более 52 млрд рублей. Ежегодно на государственную поддержку инвесторов выделяется более 1 млрд рублей. В 2018 году господдержку получили 34 инвестора. Общий объём господдержки составил 501,3 млн рублей, из которых 197,4 млн — субсидии, 303,9 млн рублей — налоговые льготы. Поддерживаемые проекты в прошедшем году обеспечили 6,5 млрд рублей инвестиций. Объём налогов по этим проектам составил около 1,6 млрд рублей, что в три раза превышает объём предоставленной господдержки.

Губернатор региона напомнил, что в марте текущего года была утверждена новая стратегия социально-экономического развития области на период до 2030 года. Она определяет важнейшие направления развития и включает в себя инвестиционный портфель из 51 проекта на 137 млрд рублей и инфраструктурный план, состоящий из 74 проектов на 371 млрд рублей. Их реализация — один из ключевых показателей эффективности стратегии развития.

Для успешной реализации, как отмечают новосибирские власти, нужно постоянно улучшать инвестиционный климат области по всем направлениям Национального инвестиционного рейтинга. По данным областного правительства, именно системная работа позволила Новосибирской области за три года подняться с 57 места (в 2015-м) на 19 место — в 2018 году. В 2019 году область сохранила свои позиции в двадцатке лидеров, вновь заняв 19 место, при этом улучшив интегральный индекс на 11,7 баллов.

Как подчеркнул Андрей Травников, сегодня привлечение инвестиций — ключевое направление работы губернатора и правительства области, но это не самоцель.

«Без постоянного роста объёма инвестиций невозможно сформировать новое качество жизни. Только при положительной инвестиционной динамике будут появляться новые социальные объекты, объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, конечно же, создаваться новые производства и рабочие места, и, соответственно, улучшаться уровень благосостояния жителей нашего региона. Поэтому, несмотря на неплохие результаты исполнения процедур инвестиционного стандарта, наша задача — улучшение инвестиционного климата в регионе. И решать её предстоит всем областным исполнительным органам власти, органам местного самоуправления, конечно же, при активном участии новосибирского предпринимательства и бизнес-сообщества», — подчеркнул Травников.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в числе значимых инвестиционных проектов, завершённых в 2018 году: строительство компанией «Сибирская Нива» животноводческого комплекса в селе Елбань (Маслянинский район), тепличного комплекса «Толмачёвский» (Новосибирский район), спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА-Клуб» в Краснообске, создание участка розлива инъекционных препаратов компании «Вектор-Биальгам» в наукограде Кольцово. Кроме того, компания «ЭЛТЕКС» запустила в Новосибирске производство телекоммуникационного оборудования. Продолжается реализация таких проектов, как создание оптово-распределительного центра «Русагромаркет», фабрики по производству мяса утки «Улыбино», завода по производству мяса индейки «Инд-Сибирь», тепличного комбината «Обской», высокотехнологичного автоматизированного логистического центра «Катрен», производственно-логистического комплекса «ИЭК НСК», логистического комплекса «X5 Retail group», новосибирского картонно-бумажного комбината. Из проектов программы реиндустриализации продолжается реализация инвестиционных проектов СКТБ «Катализатор» и компании «Ангиолайн» на территории Биотехнопарка в Кольцове.

За 2018 год резиденты ПЛП и Биотехнопарка заплатили в консолидированный бюджет Новосибирской области 1 млрд 61 млн рублей. Минэкономразвития и АИР привлекли 304,3 млн рублей федеральных средств на возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры индустриальных парков. Сегодня в ПЛП работает 18 резидентов.

Общий объём необходимых инвестиций в проекты по созданию научной и инновационной инфраструктуры (31 приоритетный проект) составляет более 274 млрд рублей, для 13 отобранных проектов по развитию высокотехнологичных производств — 35 млрд рублей.

Идёт подготовка к реализации ключевого проекта «Сибирский кольцевой источник фотонов». Объём инвестиций в проекты по развитию инфраструктуры «Академгородка 2.0» (67 проектов) — 154,6 млрд рублей. Начато строительство многофункциональной ледовой арены, продолжается возведение регионального центра волейбола, возобновлена работа по проекту перинатального центра, активно привлекаются инвесторы в созданные территории опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР «Линёво» и ТОСЭР «Горный».