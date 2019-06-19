Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Минск, , 19:34 — REGNUM Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по внедрению торговых ограничений по отношению к республикам», — приводит слова Кучмы его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Она также рассказала, что на заседании Контактной группы сегодня, 19 июня, стороны обсудили гуманитарные и социально-экономические вопросы взаимодействия Украины и Донбасса. речь снова шла об обмене пленными, поддержании системы водоснабжения мирных жителей, разминировании прифронтовой территории. Все эти обсуждения ни к чему конкретному, как обычно, не привели.

Кучма особо подчеркнул, что предоставление российского гражданства жителям Донбасса совершенно недопустимо с точки зрения Киева, и блокирует Минский процесс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодняшний переговоры в Минске снова не принесли никаких конкретных результатов. Стороны так и не смогли договориться об отводе сил в районе Станицы Луганская и установлении «хлебного» перемирия.