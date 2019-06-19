В Минске не смогли договориться о «хлебном» перемирии в Донбассе

Минск, , 19:04 — REGNUM Контактная группа по Украине на сегодняшнем заседании в Минске не смогла достичь договорённости о новом перемирии в Донбассе и согласовать дату отвода сил в районе Станицы Луганская. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик.

Сайдик напомнил, что ещё две недели назад стороны говорили, что заинтересованны в разведении сил в районе Станицы Луганская. Однако до сих пор это разведение осуществлено не было. Утверждается, что причиной срыва процесса разведения войск стали нарушения режима прекращения огня.

Но Сайдик обращает внимание, что эти нарушения появились уже после того, как стороны высказали намерение о разведении сил. Дальнейшие выводы из этой странности Сайдик делать не стал.

«У меня есть ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в Станице Луганской, и я надеюсь, что оно состоится, но точную дату сегодня предсказать не могу», — сказал он.

По вопросу очередного перемирия наблюдается аналогичная ситуация. Стороны выражают заинтересованность в установлении «хлебного» перемирия, но дальше слов не двигаются.