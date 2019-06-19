В Госдуме не исключили ужесточение наказания за фальсификацию доказательств

Москва, , 19:03 — REGNUM Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») в связи с делом журналиста Ивана Голунова не исключил усиление ответственности за фальсификацию доказательств.

«Очевидно, речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, чтобы соблюдался главный принцип правосудия — каждый, кто совершил преступление, должен понести наказание, при этом не должен быть наказан ни один невиновный», — рассказал Пискарёв о возможных поправках в ст. 303 УК.

Также парламентарий сообщил, что депутаты «в течение ближайших дней» проведут встречи с представителями профильных ведомств, в том числе МВД, СКР, Генеральной прокуратуры РФ, а также с представителями Национального антинаркотического комитета (НАК).

Предстоит детально обсудить вопросы правоприменительной практики по статьям, включая 228 УК и необходимость внесения в них поправок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам РФ проанализировать правоприменение статей Уголовного кодекса, связанных с незаконным приобретением, хранением и изготовлением наркотических средств, а также о фальсификации доказательств.

Широкий общественный резонанс вызвала ситуация вокруг уголовного дела в отношении журналиста одного интернет-издания Ивана Голунова. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что преследование Голунова прекращено «в связи с недoказанностью его участия в совершении преступления», сам журналист был отпущен из-под домашнего ареста.

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