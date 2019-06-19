Си Цзиньпин едет в КНДР в удачный момент — эксперт

Пекин, , 18:36 — REGNUM Момент для визита главы Китая в Северную Корею выбран удачно, встреча пройдет на фоне пробуксовки диалога с участием других стран, отметил в среду, 19 июня, эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов, ссобщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщалось ранее, 20−21 июня состоится визит главы КНР Си Цзиньпина в КНДР. Си Цзиньпин в статусе председателя КНР посетит Северную Корею впервые.

«Си Цзиньпин выбрал весьма удачный момент для визита в КНДР. Встреча пройдёт на фоне основательно забуксовавшего американо-северокорейского диалога и отсутствия каких-либо подвижек в межкорейском диалоге.

Москва и Пекин уже согласовали расширенный вариант плана урегулирования ситуации на Корейском полуострове, его содержание пока не раскрывается. Упор может быть сделан на создание многостороннего механизма по урегулированию ядерной проблемы полуострова. Для Китая это означает закрепление его роли как ведущего участника денуклеаризации полуострова. Другое дело, что реализация этого механизма в нынешней ситуации не слишком вероятна.

Так или иначе в Пекине понимают ущербность одностороннего подхода к корейской проблеме, которого склонны придерживаться в США. Полное следование существующим санкционным ограничениям лишь раззадорит Пхеньян, а не сделает его сговорчивым, а дестабилизация ситуации на Корейском полуострове несёт немало угроз и для самого Китая. Поэтому сохранение дружественных отношений с КНДР — один из ключевых приоритетов политики Пекина в обозримой перспективе», — отметил Роман Лобов.