«На местах понимания нет»: Как изменить отношение населения к нацпроектам?

Москва, , 18:36 — REGNUM Общественные организации и объединения должны активизировать работу в направлении консультирования населения о сути проводимых в России национальных проектов, их целей и методов реализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил вице-президент Санкт-Петербургской ТПП, вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз.

«К сожалению, многие институты развития и государственные корпорации не видят себя на территории всей страны, а лишь в определенных узких доходных местах. И это большая проблема. Естественно, где-то процессы тормозятся, а население этих мест даже не представляет, что нацпроект там существует и должен реализовываться», — заявил Мороз.

«Здесь очень важна роль общественных организаций, объединений, их отношение к делу и работа по консультированию населения, по введению населения в реализацию нацпроекта. Поскольку население является основным потребителем того продукта, который нацпроект выдает, независимо от того, строительство это, или медицина, или образование, или культура. Конечный потребитель — это человек», — подчеркнул он.

В целом приходится констатировать, что уровень осведомленности населения о сути нацпроектов крайне низок, указал эксперт.

«Особенно если мы говорим о территориях, которые находятся за пределами крупных англомераций, таких как Москва, Санкт-Петребург, Московская область, Ленинградская область, Екатеринбург и иные города-миллионники. При том, что существует не один, а несколько сопряженных нацпроектов, чётко направленных на развитие комфортных условий проживания граждан, улучшения среды пребывания, мы понимаем, что возможность их развития за пределами крупных городов крайне низка», — добавил он.

По его словам, причина такого положения дел заключается в том, что механизм реализации нацпроектов на местах не понимает не только население, но и профессиональное сообщество, хотя именно перед последним, а не чиновниками ставится задача практической реализации.

«Возникает ощущение, что органы региональной, а где-то и федеральной власти, работающие с субъектами, не доносят до муниципалитетов информацию об открытом «магазине щедрости» со стороны государства, давшего инструмент, финансирование, поставившего организационно-административные задачи, обеспечило их ресурсом. Конечно, у нас есть опасения, что на это влияет желание многих чиновников показать себя перед вышестоящим руководством с хорошей стороны», — указал эксперт.

Такая ситуация может привести к тому, что изначально заложенные параметры, индикаторы в нацпроектах будут раздуваться, что усложнит практическое исполнение конкретных задач. В результате колоссальные денежные средства будут просто спущены «в песок», отметил Мороз.

«То, что мы, национальное объединение строителей в данном случае, делаем сегодня, это получение информации о нацпроекте, доведение её до населения, получение обратной связи от граждан — со всеми рисками и вероятными проблемами, о чём немедленно следует передавать наверх. Отлаживание деталей, где-то, может быть, и трансформация с включением новых параметров, новых категорий оценки, которые должны в результате привести к масштабному прорыву в стране и повышению не только ВВП, но и устойчивому развитию территорий», — отметил он.

«Например, мы только что провели мероприятие на Кавказе, посвященное устойчивому развитию территорий, с точки зрения реализации нацпроектов. И за 2−3 дня нашего прямого включения (и общественников, и представителей власти, которых из Администрации президента мы привезли с собой) мы полностью изменили отношение населения, смогли объяснить ему, что это такое, получили обратную связь и сейчас надеемся, что на территориях, где нацпроекты простаивали, они будут запущены», — заключил Мороз.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил недостаточный уровень понимания смысла национальных проектов среди граждан России. Он добавил, что недостаточная информированность населения о нацпроектах соответствует картине, которая сложилась в обращении граждан к прямой линии. В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко указывала, что в настоящее время с нацпроектами знакомы только 44% граждан, и лишь 7% понимают, что они из себя представляют.