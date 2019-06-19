Порошенко обвинили в попытке завалить принятие избирательного кодекса

Киев, , 18:28 — REGNUM

Депутаты Верховной рады Украины от имени экс-президента Петра Порошенко внесли до 4500 правок в новый Избирательный кодекс, чтобы заблокировать его принятие. Об этом 19 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Радикальная партия» Юрий Чижмарь.

Он напомнил, что наибольшее число правок внес бывший депутат от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Каплин.

«Сейчас рассматривается избирательный кодекс, в который внесено 4500 правок. Из них 90% правок не улучшают закон, это правки, которые преследуют цель завалить закон. Например, депутат Каплин внес почти половину правок, и правки примерно такого содержания: «Не распространять образец изменений в закон, а передавать депутатам образец изменений в закон»… Рассмотрение одной правки занимает приблизительно две минуты. Эти правки внесены для того, чтобы этот кодекс не был принят», — сказал Чижмарь.

По его словам, в 2017 году принятие нового закона о выборах стало «большой неожиданностью для коалиции Петра Порошенко».

«Этому закону почти шесть лет, он был отработан в 2012 году и доработан до 2019 года. Он готов к принятию без правок Каплина и ему подобных, которые от имени Порошенко внесли эти правки, чтобы завалить голосование во втором туре», — пояснил Чижмарь.

Он объяснил низкую явку депутатов в парламент их нежеланием голосовать и даже рассматривать правки Каплина.

«Чтобы эти правки провалить, их нужно просто не поддерживать. На заседании регламентного комитета мы не можем их снять. Нужно каким-то образом изменить регламент, потому что не может один или два депутата застопорить работу всей Верховной рады и заставить её три недели рассматривать идиотские правки… Нужно признать, что отдельные депутаты злоупотребляют своим правом на внесение правок», — добавил Чижмарь.

Депутат считает, что ввод открытых избирательных списков в рамках пропорциональной системы выборов позволит обновить парламент.

«Когда рассмотрят правки депутаты соберутся и примут этот Избирательный кодекс. Если мы будем избирать парламент по открытым спискам, это шанс обновить Верховную раду и обновить саму политическую элиту в стране. Если проводить выборы по закрытым спискам, то у нас практически ничего не изменится», — подытожил Чижмарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая вице-спикер Верховной рады, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид заявила, что БПП и экс-президент Порошенко хотят «завалить» принятие нового Избирательного кодекса.

«Я была свидетелем разговора двух членов Блока Петра Порошенко после принятия Избирательного кодекса в первом чтении. Они утешали друг друга: «Ничего-ничего, не переживай, мы его завалим во втором чтении». Это и были настоящие намерения БПП и лично президента Порошенко», — рассказала Сыроид.

Она считает, что парламентские фракции не заинтересованы в раскрытии списков депутатов.

Напомним, 18 июня спикер парламента Андрей Парубий заявил, чтоВерховная рада восьмого созыва может принять новый Избирательный кодекс с открытыми списками. По его словам, за кодекс готовы голосовать фракции: Блок Петра Порошенко, «Народный фронт», «Самопомощь», Оппозиционный блок, Радикальная партия и «Батькивщина».