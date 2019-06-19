МИД РФ: Заявления по делу «Боинга» MH17 вызывают лишь сожаление

Москва, , 18:20 — REGNUM Новые заявления Совместной следственной группы (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов по делу о катастрофе рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году голословны и не могут вызвать ничего кроме сожаления, сообщает МИД России в заявлении, опубликованном 19 июня на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ подчёркивает, что заявления о причастности российских военных к гибели малайзийского «Боинга» МН17 абсолютно голословны и направлены на дискредитацию Российской Федерации, а не на выяснение истинных причин этой трагедии.

«Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского «Боинга» МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», — указано в тексте заявления.

Напомним, 19 июня международное следствие по рейсу MH17 объявило, что подозревает в причастности к этой катастрофе нескольких граждан РФ. Российские граждане Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко будут обвинены в убийстве и на их арест будут выданы международные ордера.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, упал и разбился 17 июля 2014 года недалеко от Донецка. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил ополченцев ДНР и ЛНР, при этом до сих пор не предоставляя следствию возможности допросить диспетчеров, направивших гражданский авиалайнер в зону боевых действий.

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