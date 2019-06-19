США толкают Украину на войну с республиками Донбасса – мнение

Москва, , 18:25 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович беззастенчиво грабил Украину, уверен глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Об этом он заявил 19 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Янукович нашим человеком не был — это был подонок, который был готов продаться кому угодно, — сказал Бородай. — На самом деле он между всеми маневрировал и в конце концов доигрался до того, что у него выпало управление страной. Он и его семейство беззастенчиво грабили Украину и наступали на лапки другим грабителям, которые его скинули, опасаясь за собственные материальные интересы. И теперь грабят оставшиеся куски Украины уже без него. При этом они ничем не лучше его самого».

Кроме того, Бородай отметил, что к войне с республиками Донбасса Украину подталкивают США.

«Если бы Украина существовала в военном и политическом пространстве одна, самостоятельно, без жёсткой воли и без жёсткой руки США, которые толкают Украину на войну с республиками Донбасса, то давно был бы мир в любом случае, — сказал Бородай. — Украина при этом могла бы развалиться или не развалиться. Неважно. Но всё было бы по-другому. Но Америка является главным фактором активизации боевых действий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, похожую оценку бывшему президенту Украины Януковичу дал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 19 июня в интервью телерадиокомпании BBC.

На вопрос журналиста, общается ли он с Януковичем и другими людьми, покинувшими территорию Украины после государственного переворота 2014 года, Медведчук ответил:

«Нет, не общаюсь. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой… Я этим людям ничего не прощаю, потому что они довели мою страну до этого, — не эти, что пришли, а они довели… Они должны нести ответственность за всё».

По словам политика, Янукович никогда не был пророссийским, он отстаивал исключительно свои личные интересы.

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