КПРФ выдвинула на пост астраханского губернатора депутата Госдумы

, , 18:08 — REGNUM Астраханское региональное отделение КПРФ выдвинуло кандидатом на пост губернатора Николая Арефьева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы областной избирательной комиссии.

Николай Арефьев является депутатом Государственной думы. Он является первым заместителем председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Претендент от КПРФ стал девятым кандидатом на пост губернатора Астраханской области. Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее документы в избирком подали самовыдвиженцы бизнесмен Александр Михайлов, врио губернатора Игорь Бабушкин, замдиректора областного Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Герман Даниленко, пенсионер Игорь Гурбо и шоумен Григорий Галямов. ЛДПР вдвинула руководителя фракции облдумы Тимофея Щербакова, Сергей Сычев представляет «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», а шансонье и бывший депутат Андрей Иванцов — «Партию социальных реформ».