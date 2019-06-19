ЕС и Белоруссия «широко обсудили» права человека

Брюссель, , 18:01 — REGNUM Представители Евросоюза и властей Белоруссии провели 18 июня в Брюсселе 6-й раунд двустороннего диалога по правам человека. Об этом сообщает представительство ЕС в постсоветской республике.

«Европейский союз и Белоруссия широко обсудили происходящее в сфере развития государственной политики, реализацию Национального плана действий в области прав человека в Белоруссии и ситуацию с правами человека в стране, — сказано в официальном сообщении. — Особое внимание было уделено свободе выражения, собраний и объединений. Участники также рассмотрели политику в отношении гендерного равенства и борьбы с насилием в семье и положение дел с реализации такой политики как в ЕС, так и в Белоруссии».Читайте о свободе слова в Белоруссии: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

ЕС вновь заявил о своём «категорическом неприятии смертной казни всегда и при любых обстоятельствах». Он также констатировал открытость белоруской стороны «к сотрудничеству в продвижении прав человека на международных форумах, включая сотрудничество через такие механизмы ООН, как Универсальный периодический обзор».

«В то же время необходимо дальнейшее сотрудничество Белоруссии с держателями мандатов специальных процедур ООН», — отметили в ЕС.

Напомним, официальный Минск не признаёт мандат спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии и не выполняет решения СПЧ ООН.

Участие в заседании приняли спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор. Делегацию Евросоюза возглавлял управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий (EEAS) Томас Майр-Хартинг, а официальную делегацию Белоруссии — замминистра иностранных дел Олег Кравченко.