Чистая вода и школы: о чем просят Владимира Путина воронежцы

Воронеж, , 18:00 — REGNUM Жители Новой Усмани — ближайшего к Воронежу райцентра просят президента РФ Владимира Путина помочь решить проблему водоснабжения нескольких новостроек. Обращение появилось 19 июня на сайте «Новая Усмань сегодня».

По словам жителей домов №№ 26А и 26Б на улице Солнечной, которые были сданы в 2015 году, водой из кранов пользоваться невозможно, и это при том, что, утверждают люди, при сдаче домов им обещали подключение к новой водонапорной башне.

«С момента сдачи в эксплуатацию домов с 2015 года мы испытываем серьёзную проблему с водой. В наши дома поставляется техническая вода, которая имеет жёлтый осадок и неприятный запах. Порой из крана течёт просто ржавая вода. Дома были приняты в эксплуатацию, присоединённые к башне хозяйственного назначения бывшего колхоза. Хотя по документам проходила новая построенная водонапорная башня. Только недавно удалось доказать, проведя десятки экспертиз за свой счёт, что поставляемая вода техническая и никак не питьевая. После чего местное коммунальное хозяйство, которое обеспечивает по всему Новоусманскому району, не нашло у себя на балансе водонапорной башни, откуда берётся вода для наших домов. А затем вообще отказалась от снабжения водой наших многоквартирных домов. Мы уже четыре года ждём решения этого вопроса», — говорят жители.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первое видеообращение, которые жители Воронежской области записали в преддверии «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня. Очень рассчитывают на внимание президента жители микрорайона Процессор и улицы Ломоносова, которые попросили Владимира Путина помочь со строительством новых школ. Жители другого микрорайона Воронежа, Березовой Рощи, выступили с видеообращением, в котором протестуют против строительства здесь нового многоэтажного дома. Со своим обращением к Путину обратились клиенты скандально известного автосалона «Гаус» — больше года люди не могут получить машины, за которые внесли деньги.

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