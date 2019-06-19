В Латвии снова пытаются легализовать однополые браки

Рига, , 17:56 — REGNUM Как сообщил представитель партии «Для развития—За!» Даниэлс Павлютс, партия внесла в парламент Латвии законопроект «О спутниках жизни», призванный узаконить факт совместного проживания «двух физических персон». Об этом сообщает «Голос Балтии».

Либералы утверждают, что законопроект вообще не про брак. Он должен решить некоторые проблемы, в том числе юридические, возникающие при совместной жизни двух людей, ведущих общее хозяйство. Как пример приводятся совместно живущие старики.

К таким ухищрениям либералы вынуждены прибегать из-за того, что общество в Латвии достаточно консервативно, что находит отражение в составе парламента. Многие там и слышать не хотят о легализации однополых браков.

Предыдущая попытка либералов легализовать однополые браки была предпринята в начале прошлого года, когда один из лидеров той же партии «Для развития—За!» Юрис Пуце собрал в сети необходимые 10 тысяч подписей в поддержку законопроекта «О сожительстве». Законопроект предполагал регистрацию сожительства у нотариуса.

«Это выражение — «двух лиц» — мы использовали не по ошибке — законопроект не делает различий между полами сожительствующих. Да, законопроект позволит зарегистрировать и отношения между гей-парами. Это нужно с человеческой точки зрения, поскольку сегодня, если один из партнеров попадает, например, в реанимацию, то второй партнер не имеет права принимать за гражданского супруга решения медицинского характера. Если один из партнеров становится инвалидом, то второй не может оформить пособие по уходу за инвалидом. Такие же проблемы возникают и в случае смерти партнера — второй не может наследовать имущество», — пояснял тогда Пуце.

В тот раз не получилось.