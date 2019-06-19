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Россия возродила подводные силы Черноморского флота – вице-премьер

Политика

В состав ЧФ за последние пять лет поступили шесть современных подводных лодок

Севастополь, 19 июня 2019, 17:54 — REGNUM  Спустя пять лет после воссоединения Крыма с Россией обновление подводных сил Черноморского флота завершилось поступлением шести современных подводных лодок. Об этом 19 июня на заседании Морской коллегии в Севастополе заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота, в состав которых уже поступили шесть современных подводных лодок», — подчеркнул чиновник.

Помимо этого, по его словам, за минувшие пять лет ЧФ получил 23 корабля и боевых катера, а также 10 судов обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, для повышения боевой мощи флота была разработана и реализуется программа его развития, которая предусматривает мероприятия по переоснащению ЧФ современной техникой и оружием, создание соответствующей инфраструктуры базирования, улучшение бытовых условий военнослужащих и членов их семей, создание современной системы медицинского обеспечения.

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Военно-морской флот
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