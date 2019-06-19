Раду призывают принять уголовное наказание за прогулы и «кнопкодавство»

Киев, , 17:51 — REGNUM

Депутаты Верховной рады должны поддержать законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о вводе уголовной ответственности за «кнопкодавство» и прогулы депутатов. Об этом 19 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Радикальная партия» Юрий Чижмарь.

«Если будет время до 21 июня проголосовать за такие законы, я обязательно за них проголосую. Я был одним из авторов таких законопроектов. Считаю, что депутаты должны нести ответственность за «кнопкодавство» как во всех странах мира, вплоть до сложения мандата… К сожалению, Парубий был не способен внести и принять такой закон», — сказал Чижмарь.

Он сообщил, что экс-президент Петр Порошенко блокировал принятие подобных законов, потому что у него не было коалиции в парламенте и приходилось голосовать карточками других депутатов.

«Петр Алексеевич дал команду своей коалиции не голосовать за такие законы. К сожалению, такое мнение у Блока Петра Порошенко и «Народного фронта» осталось. Хотя, когда уже не осталось Петра Алексеевича, за них можно было бы проголосовать. Учитывая, что у Петра Алексеевича не было коалиции, нужно было голосовать карточками соседей, которые не пришли на сессию. Очевидно, что они не хотели пропускать такую норму», — сказал Чижмарь.

«Эти законопроекты не нуждаются в том, чтобы их вносил президент. Они уже зарегистрированы в Верховной раде многими народными депутатами», — подытожил Чижмарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время президент Зеленский внесет в парламент два законопроекта об ответственности депутатов за «кнопкодавство» и прогулы. По его словам, ответственность за нарушение работы Верховной рады должна быть уголовной.

«На этой неделе, надеюсь, что мы поможем Верховной раде… Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за «кнопкодавство» и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах. Я надеюсь, что в ближайшее время мы их внесем. Думаем, или подать два отдельных, или один, чтобы их объединить», — рассказал Стефанчук.