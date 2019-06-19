В Крыму предлагают свои меры по улучшению обороноспособности страны

Севастополь, , 17:49 — REGNUM Власти Крыма просят правительство РФ принять их предложения для решения проблемных вопросов обороноспособности страны и повышения боеспособности Черноморского флота. Об этом 19 июня на заседании Морской коллегии в Севастополе заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Эти вопросы для нас жизненно важны. Это касается и загрузки крымских предприятий, и вопросов повышения обороноспособности страны в части мер по повышению боеспособности Черноморского флота. Наши промышленники также предложения сформировали, я подготовил ряд обращений. Я буду просить, чтобы они были внесены в протокол совещания», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов на заседании Морской коллегии заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма и Севастополя не смогли полностью «загрузить» заказами.

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