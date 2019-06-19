Грызлов: Киев не реализовал возможности мира в Донбассе

Минск, , 17:46 — REGNUM Киев не реализовал возможности разрешения кризиса в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Надо признать, что киевская власть не реализовала возможности разрешения кризиса, которые появились после выборов. А у Донбасса появилось еще больше оснований не доверять Киеву», — заявил Грызлов.

Чтобы ситуация начала хоть как-то меняться к лучшему, необходимо развивать прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, полагает он.

В целом Киев не проявляет никакой готовности выполнять свои обязательства по Минским договоренностям, констатировал политик.

«Недавние заявления киевских властей, в том числе на зарубежных площадках — это просто попытка заболтать тему Минских договоренностей, попытка уклониться от их реализации», — указал он.

Действия новой киевской власти всё больше расходятся с той позицией, которую заявили избиратели на выборах президента, продолжил Грызлов.

«Положительных перемен, на которые рассчитывали люди после выборов, не происходит. Киевская блокада Донбасса продолжается, киевские обстрелы Донбасса продолжаются, политического диалога с Донбассом нет», — заявил политик.