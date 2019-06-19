Володин рассказал о базовых условиях возвращения в ПАСЕ

Москва, , 17:38 — REGNUM В Госдуме настаивают, чтобы к российской делегации в ПАСЕ относились также, как и к другим национальным делегациям: с уважением на принципах равноправия, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

«Хотелось бы, чтобы к российской делегации относились так же, как к другим национальным делегациям, — с уважением на принципах равноправия. Вот базовые условия, о которых мы говорим, исходя из этого подхода были приняты решения», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что на первом заседании сессии ПАСЕ должно быть рассмотрено решение о внесении изменений в регламент, в соответствии с которым полномочия национальных делегаций должны быть защищены по трем ключевым вопросам: участие в работе Ассамблеи, голосование и выступление. А также приглашение к работе российской делегации.

«Если такое решение состоится 24 июня и ПАСЕ примет решение об изменении в регламент, российская делегация вечером 24 июня в понедельник оправится в Страсбург для участия в работе Парламентской ассамблеи», — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что на изменениях регламента ПАСЕ в своем обращении настаивает комитет министров СЕ.

«В уставе СЕ есть норма, согласно которой все страны равны. Но вот это равенство не инкорпорировано и не отражено в регламенте ПАСЕ, поэтому нам крайне важно прежде чем приступить к работе, чтобы такие изменения в регламенте были проведены», — подчеркнул спикер Госдумы.

Российская сторона сделала со своей стороны все, чтобы диалог состоялся.

«Мы выступаем за равенство всех национальных делегаций, и еще раз хотим подчеркнуть, что все решения, которые мы принимаем, — исключительно в интересах граждан нашей страны и России», — заявил Володин.

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