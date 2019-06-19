Спикер Заксобрания Петербурга запретил «прятать» муниципальные выборы

Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) не имеют права скрывать дату назначения выборов депутатов местных советов. Об этом заявил 19 июня спикер Законодательного собрания Петербурга, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее ЦИК потребовал от Санкт-Петербургской избирательной комиссии доклада о том, что она предпринимает для борьбы с нарушителями среди муниципалитетов, которые назначают выборы в тайне от горожан и кандидатов. За этим было замечено МО «Сосновское», назначили выборы без публикации на сайте в «Шувалово-Озерках» и округе №15, кандидаты информируют об аналогичных проблемах с МО «Сампсониевское», «Чкаловское» и других.

«Выборы никогда не должны назначаться тайно. О выборах должны все знать. И если ИКМО принимает такое решение, об этом должны знать не только жители избирательного округа», — подчеркнул Вячеслав Макаров.

Ранее Горизбирком уже призывал городскую прокуратуру вмешаться и отслеживать каждое заседание муниципалитетов, чтобы хотя бы таким образом узнавать о принимаемых решениях. Отметим, что у кандидатов есть всего 20 дней на то, чтобы зарегистрироваться, и в случае сокрытия даты начала кампании они теряют драгоценное время. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2014 году, когда муниципальные выборы в Петербурге были признаны ЦИК самыми «грязными» в стране.

Читайте также: Горизбирком Петербурга «разоблачил» тайные назначения муниципальных выборов

«Если у кого-то есть какие-то данные по муниципальным советам, необходимо обращаться в Городскую избирательную комиссию, и она с этим разбирается и разберется», — убежден Вячеслав Макаров.

Отметим, что «Единая Россия» на данный момент контролирует абсолютное большинство из 111 муниципальных округов Петербурга. В ЦИК уже обеспокоились, что Северная столица может повторить в 2019 году негативный опыт выборов 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге повторяется сценарий скандальных местных выборов 2014 года