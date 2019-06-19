Зеленского призывают применить в отношении РФ «нестандартные подходы»

Киев, , 17:32 — REGNUM Депутат от украинской фракции «Народный фронт» Наталья Кацер-Бучковская надеется, что команде президента Украины Владимира Зеленского удастся перезагрузить переговоры с Кремлем в рамках нормандского формата на уровне президентов. Соответствующее заявление Кацер-Бучковская сделала 19 июня в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя визит Зеленского в Берлин.

«Сможет ли Зеленский перезагрузить? На данный момент у него есть определенный кредит доверия не только от 72% украинцев, которые за него проголосовали, также новоизбранного президента хорошо воспринимают в мире. Всегда от него ожидают определенных свежих и новых идей. Волна перезагрузки после выборов может быть использована, если команда президента сможет грамотно и вовремя её использовать, чтобы возобновить переговоры: встретиться на уровне президентов», — сказала Кацер-Бучковская.

Она считает, что для решения конфликта в Донбассе команде Зеленского нужно действовать нестандартно.

«Есть возможности, но сможет ли он их использовать? Хватит ли компетенции, людей в парламенте, дипломатов… Ни в одной стране не было такой ситуации, что сторона конфликта, сторона войны не признает своего участия. Это уникальный вид гибридной войны, который мы имеем сегодня. Тут должны быть очень нестандартные подходы», — подчеркнула депутат.

По её словам, консультации в рамках будапештского формата позволят Киеву вывести миротворческий процесс на новый уровень.

«Возможно, стоит провести консультации согласно будапештского меморандума, о чем мы всегда говорим. Их нужно провести… Нужно начинать консультации в рамках будапештского меморандума со странами-гарантами нашей территориальной целостности… Как минимум по этому документу мы можем созвать консультации стран-гарантов и поставить вопрос относительно ситуации на востоке. Почему это не было сделано? Это не так просто. Этот инструмент мог бы поднять украинский вопрос на совсем другой уровень», — считает Кацер-Бучковская.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возобновление переговоров в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на июль.

«Мы обсуждали даты встречи в нормандском формате… Речь шла о том, чтобы это произошло после парламентских выборов в Украине… Я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась немедленно, поэтому первая рабочая встреча запланирована уже в июле», — сказал Зеленский в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

При этом Меркель уточнила, что встреча внешнеполитических советников в нормандском формате состоится 12 июля.