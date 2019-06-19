Толстой: Мы вернемся в готовую к диалогу ПАСЕ

Москва, , 17:25 — REGNUM В Госдуме испытают острожный оптимизм в вопросе возобновления работы российской делегации в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Все мои коллеги испытывают весьма сдержанный и осторожный оптимизм в этом вопросе: мы должны быть полностью уверены в том, что права российской делегации будут восстановлены в полном объеме — без условий и изъятий», — заявил Толстой.

Совет Думы принял решение о формировании делегации, и в случае поддержки 24 июня большинством членов Ассамблеи резолюции, запрещающей принятие дискриминационных мер в отношении кого бы то ни было, уже 25 числа делегация российских парламентариев войдет в зал заседаний ПАСЕ после четырех лет отсутствия.

«Мы не хотели работать во враждебной нашей стране структуре и платить за то, чтобы выслушивать ни на чем не основанные оскорбления в стиле «highly likely», не имея при этом права голоса. Но вернемся мы в организацию, готовую к конструктивному и равноправному диалогу», — заключил парламентарий.

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