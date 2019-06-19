Володин — о ПАСЕ: «Настроены на позитивный лад»

Москва, , 17:21 — REGNUM В Госдуме позитивно настроены относительно возвращения российской делегации в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

«Мы исходим из того, что из 47 стран 39 на заседании комитета министров СЕ поддержали изменения в регламент, необходимые для участия российской делегации в работе ПАСЕ, поэтому будем настроены на позитивный результат», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что сейчас каждая политическая фракция в Госдуме должна для себя определиться, в какую политическую фракцию войдут ее представители в делегации, которая будет участвовать в сессии ПАСЕ.

Совет Думы утвердил состав депутатской части делегации Федерального собрания в ПАСЕ. В состав делегации от Госдумы вошли Петр Толстой, Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя и Леонид Слуцкий.

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