«Выгораживают как Порошенко»: Что может сделать Зеленский, а что нет?

Москва, , 16:57 — REGNUM Сторонники президента Украины Владимира Зеленского оправдывают его непоследовательность тем, что глава страны не имеет достаточных рычагов влияния на других высокопставленных чиновников. Однако такой же аргументации придерживались те, кто оправдывал политику предыдущего президента Петра Порошенко. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Это просто шизофрения в исполнении огромного общества. Говорят (о Зеленском): это не он начал эту войну, а предыдущий кровавый мерзавец. А он обещал мир. Он не может поменять этого премьера — премьер плохой. Он ещё не поменял Раду — Рада плохая. А потом всё будет, с ним только надо говорить. Знаете о ком это? Это пять лет назад о Петре Алексеевиче Порошенко», — заявил Ищенко.

«Не очень похоже, а абсолютно теми же словами и в том же исполнении», — подчеркнул он.

На этом параллели не исчерпываются, продолжил политолог.

«Говорят: у нас (на Украине) нет нацистов, но почему он ничего не может сделать? Потому что его нацисты очень сильно пугают. Он только скажет что-то, а они сразу выбегают на улицу и рычат — о ком это? Тоже о Петре Алексеевиче Порошенко! Сейчас то же самое о Зеленском», — отметил Ищенко.

В действительности при наличии политической воли Владимир Зеленский без труда мог бы серьёзно «переформатировать» всю политическую и военную элиту Украины, уверен Ищенко.

«Он назначил начальника Генерального штаба, а всех остальных командующих по представлению начальника Генерального штаба он назначает и увольняет. Если у него сделали один выстрел, он может уволить десяток генералов и на их место назначить полковников и капитанов, которые будут рады вырасти и будут внимательно следить, чтобы не слететь», — пояснил он.

В худшем случае украинский президент имеет возможность элементарно переложить вину за кровопролитие и неконституционные решения на другие ветви власти, продолжил политолог.

«У него есть Конституционный суд, как президент Зеленский имеет право конституционного представления и может обратиться суд с вопросом: конституционно ли использование украинской армии в Донбассе против собственного народа? Пусть конституционные судьи принимают решение. Если решат, что конституционно, то они будут военными преступниками, а не он. И так по любому другому вопросу. И ему будет что сказать народу… Конституционно содержание под стражей тысяч людей? Неконституционно — их обязаны на следующий день выпустить. И так далее», — предложил эксперт.

«У него есть огромное количество механизмов для того, чтобы немедленно решать вопросы. При том даже не принимая на себя ответственность за эти решения. Но он ничего не хочет делать и не будет делать, потому что опять-таки его наняли поиграть президентом. И не он будет управлять этой страной», — заключил Ищенко.