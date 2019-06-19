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Польский либерал высказался против национальных государств

Политика

Также он не одобрил идею приравнять серп и молот к свастике

Варшава, 19 июня 2019, 16:47 — REGNUM  Представитель либеральной проевропейской партии «Гражданская платформа» Кшиштоф Мешковский заявил в интервью польской «Юридической газете», что является сторонником «европейской республики» (Rzeczypospolitej Europejskiej), то есть, отхода от идеи национального государства.

«Европейская республика будет иметь не только единую валюту, но и общую армию, единую внешнюю политику, проводимую министром иностранных дел, в целом общее правительство и президента», — передаёт слова Мешковского издание dorzeczy.pl.

С замечанием журналиста о том, что он рисует перспективу ликвидации польского государства, либерал не согласился.

«Мы сегодня являемся частью ЕС и будем в будущем частью европейской республики, так как Силезское воеводство является частью Польши. Силезцы, претендующие на признание своего языка, не отказываются от польской культуры. В эту сторону движется Европа, и я не вижу причин, чтобы мы вышли из этого процесса», — сказал он.

Также в интервью Мешковский выступил против предложений приравнять серп и молот к нацистской символике. «Для многих людей серп и молот был символом движения рабочих», — сказал он. Если бы кто-то пришел к нему в футболке с серпом и молотом, он бы сказал: «это ваше дело».

«Я не сказал бы, чтобы вы упали в моих глазах. Однако если бы вы пришли со свастикой, я бы с вами не разговаривал, потому что я не буду это принимать», — заявил он.

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