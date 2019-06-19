Порошенко допускает, что Зеленский может отказаться от Крыма

Киев, , 16:43 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский может признать Крым частью Российской Федерации в обмен на решение конфликта в Донбассе. Об этом Порошенко заявил в интервью порталу «Главком».

Журналисты спросили бывшего президента, может ли новая украинская власть во главе с президентом Зеленским разменять Крым на Донбасс.

«Очевидно, что может», — сказал Порошенко.

При этом он тут же добавил, что в таком случае эта новая власть перестанет быть властью.

«Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — подчеркнул Порошенко.

Порошенко также в очередной раз заявил, что Россия в 2014 году якобы совершила «международное преступление», когда Крым вернулся в состав РФ. После этого Россия якобы может не церемонясь использовать против Украины военно-воздушные силы.

«Поэтому нам надо решительно укреплять противовоздушную оборону. Чем я и занимаюсь», — подчеркнул Порошенко.