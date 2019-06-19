Среда, 19 Июня 2019 года
16:43:25 МСК

Порошенко допускает, что Зеленский может отказаться от Крыма

Политика

В обмен на решение конфликта в Донбассе

Киев, 19 июня 2019, 16:43 — REGNUM  Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский может признать Крым частью Российской Федерации в обмен на решение конфликта в Донбассе. Об этом Порошенко заявил в интервью порталу «Главком».

Журналисты спросили бывшего президента, может ли новая украинская власть во главе с президентом Зеленским разменять Крым на Донбасс.

«Очевидно, что может», — сказал Порошенко.

При этом он тут же добавил, что в таком случае эта новая власть перестанет быть властью.

«Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — подчеркнул Порошенко.

Порошенко также в очередной раз заявил, что Россия в 2014 году якобы совершила «международное преступление», когда Крым вернулся в состав РФ. После этого Россия якобы может не церемонясь использовать против Украины военно-воздушные силы.

«Поэтому нам надо решительно укреплять противовоздушную оборону. Чем я и занимаюсь», — подчеркнул Порошенко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить