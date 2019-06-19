В северокорейских СМИ опубликована программная статья Си Цзиньпина

Пхеньян, , 16:42 — REGNUM 20 июня начинается государственный визит генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР. В преддверие визита ряд северокорейских СМИ, включая официальный орган ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) газету «Нодон Синмун», опубликовали статью китайского лидера, посвященную предстоящему визиту и состоянию двусторонних отношений, сообщает 19 июня Синьхуа .

Название статьи Си Цзиньпина — «Передавать по наследству дружбы КНР и КНДР, продолжать писать новую главу эпохи».

Отмечая, что посещает КНДР по приглашению председателя ТПК и Государственного совета Ким Чен Ына, лидер КНР подчеркивает, что его визит проходит на фоне 70-летия установления межу Пекином и Пхеньяном дипломатических отношений. Это важная дата, ибо на протяжении всей истории страны поддерживали друг друга как в осуществлении социалистической революции, так и в защите её завоеваний от внешней агрессии.

Курс дружбы с КНДР со стороны КНР и КПК не меняется в зависимости от текущих событий и является стратегическим достижением обеих стран. Китай решительно поддерживает Ким Чен Ына и готов сосредоточить усилия на развитии взаимодействия в сфере экономики, социальных вопросах, а также социалистического строительства в целом.

Характеризуя ситуацию на Корейском полуострове, Си Цзиньпин особо отметил обстановку мирного диалога, которая сложилась благодаря усилиям северокорейского руководства. Цель Пекина — достижение в регионе долгосрочного и прочного мира.

Подчеркивая верность руководства КНР и КНДР достижениям прежних поколений лидеров, председатель КНР призвал народы обеих стран укреплять дружбу, служить общим интересам, содействовать миру и стабильности.

Основными направлениями развития отношений дружбы и сотрудничества китайский лидер назвал:

— постоянные плановые обмены между руководством КНР и КНДР, а также координацию на всех уровнях, взаимный обмен опытом, преемственность партийно-государственной политики;

— расширение гуманитарного сотрудничества и реализацию совместных проектов в сфере культуры, образования, спорта, туризма, в социальной сфере и молодежной политике;

— совместное обеспечение регионального мира и стабильности, основанных на политическом урегулировании проблем Корейского полуострова;

— дружба между народами, основанная на общих идеалах.

«Мы готовы вместе с северокорейскими товарищами наследовать традиции, смотреть в будущее и продвигать отношения КНР и КНДР в новую эпоху», — заключил Си Цзиньпин.