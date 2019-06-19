В местных выборах в Ленобласти смогут участвовать более 1,3 млн человек

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM В ходе выборов муниципальных депутатов в Ленинградской области, которые состоятся 8 сентября 2019 года, не будет досрочного голосования. В ходе подсчета голосов будет задействовано 150 электронных устройств для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом рассказал журналистам 19 июня председатель Ленинградской областной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в 177 из 205 муниципальных образованиях Ленинградской области пройдут очередные выборы в органы местного самоуправления. Предстоит заместить 2062 депутатских мандата.

Выборы пройдут в 116 сельских и 60 городских поселениях, а также в Сосновоборском городском округе.

Как отмечает ТАСС, на всех избирательных участках в Ленобласти в этом году будет применяться технология изготовления протоколов УИК с QR-кодом, чтобы исключить ошибки при подсчете голосов и влияние «человеческого фактора».

По словам Михаила Лебединского, по состоянию на 1 января 2019 года в Ленинградской области было зарегистрировано более 1,3 млн избирателей. Ко дню голосования это число может возрасти, поскольку в Ленинградскую область активно переселяются граждане из других регионов РФ.

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