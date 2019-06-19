Отчёт мэра Екатеринбурга за 2018 год перенесли на сентябрь

Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM Отчёт главы Екатеринбурга Александра Высокинского перед гордумой за 2018 год отложили до осени. Решение приняли на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэру придётся внести серьёзные изменения в документ — депутаты теперь хотят, чтобы градоначальник отчитался заодно и за первые шесть месяцев 2019 года. Возможно, от Высокинского потребуют сравнить результаты работы с предшествующей ему командой мэрии.

Впрочем, глава комиссии Алексей Вихарев настоял, что ситуация не является конфликтной, и комиссия не вовсе «завернула» отчётный документ. По словам депутата, разобрать отчёт в июне 2019 года было бы затруднительно — думе осталось всего два заседания в этом полугодии, и там уже переполнена повестка.

Напомним, отчёт градоначальника откладывают уже второй раз. Изначально гордума планировала заслушать мэра 30 мая 2019 года, но тогда депутаты не получили нужные документы в срок. Впрочем, в горадминистрации заявили, что мэр был готов отчитаться перед думой.

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