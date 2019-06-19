В посольстве КНР в США отметили 40-летие дипломатических отношений

Вашингтон, , 16:29 — REGNUM В посольстве КНР в Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное 40-летию установления дипломатических отношений между КНР и США. На нем посол КНР Цуй Тянькай выступил против того, чтобы их содержание определялось спорами и разногласиями, сообщает 19 июня Синьхуа.

Дипломат подверг критике позицию «некоторых людей», считающих, что поскольку Китай идет другим путем развития, то он неизбежно покусится на американские интересы.

«Они умышленно не обращают внимания, что мир взаимосвязан, и Китай и США являются лишь двумя, пусть ведущими, но членами глобальной деревни», — заявил он.

У стран с разными социальными системами, историей и культурой есть разные заботы и интересы, но есть и то общее, что их объединяет. Поэтому различия не должны вести к конфронтации, а разногласия нужно контролировать, убежден посол КНР.

«Красной линией» в двусторонних отношениях, которую нельзя пересекать, Цуй Тянькай назвал незыблемость суверенитета, территориальной целостности, социальной системы, а также тайваньский вопрос, который отражает принцип «одного Китая», являющийся базовым для китайской внешней политики и отношений с США.

Сферами китайско-американского сотрудничества посол назвал решение глобальных проблем — терроризма, изменения климата, общественного здравоохранения.