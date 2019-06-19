«На Украине возвращение улицам их прежних названий может стать массовым»

Киев, , 16:28 — REGNUM Переименование в Харькове проспекта в часть советского маршала Георгия Жукова — только первая ласточка, а вскоре возвращение улицам и проспектам их прежних названий может стать массовым, — заявил сегодня, 19 июня, политолог Николай Спиридонов.

«Самое главное — учитывать мнение людей живущих в конкретных населённых пунктах, а не навязывать им чужих героев и чужие идеалы», — отметил эксперт.

В свою очередь, вице-премьер-министр правительства Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Харькове сделан первый шаг реваншистов в попытке отменить декоммунизацию.

«Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизацию, и он должен получить отпор!», — призвал представитель правительства.

С аналогичным по сути заявлением выступила и партия экс-президента Порошенко «Европейская солидарность», объявившая решение харьковской городской власти и городских депутатов прямым нарушением законов Украины и попытками реваншизма пророссийских сил отменить декоммунизацию.

ИА REGNUM напоминает, что проспект переименовали сегодня, 19 июня, на сессии Харьковского городского совета, за проголосовали 59 депутатов, против — 13. Мэр города Геннадий Кернес объяснил, что действия горсовета законны, поскольку в т.н. законе о декоммунизации прописаны исключения для случаев, когда исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.

Также стоит напомнить, что в администрации Зеленского ранее по сути переложили решение такого рода вопросов на местные власти.

«Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны», — заявила в начале июня пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.