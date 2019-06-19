Умышленное убийство: Новый поворот в расследовании гибели депутата Тымчука

Киев, , 16:12 — REGNUM Все больше украинских экспертов и политиков публично сомневаются в версию гибели депутата Рады Дмитрия Тымчука от «случайного выстрела» при чистке наградного оружия, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, сомнениями на этот счет поделился спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян:

«Дмитрий Тымчук был профессиональным военным. Вообще не употреблял алкоголя. Версия о случайном выстреле выглядит сомнительной…», — заявил он.

«Я придерживаюсь версии убийства», — заявил в комментарии «Обозревателю» экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

«У нас довольно часто смерти объяснялись именно так: небрежное обращение с оружием… Теоретически это, конечно, возможно. Мы помним, что даже «двойному самоубийству» Кравченко (министр внутренних дел Украины, погиб при загадочных обстоятельствах после «оранжевой» революции-2004 — ред.) находили объяснение, но на самом деле это маловероятно. Я в это не верю», — подчеркнул Романенко.

Между тем, начальник полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии прессе уточнил, что открыто уголовное производство по статье 115 — умышленное убийство, оно расследуется главным управлением полиции Киева. Крищенко также заявил, что в настоящий момент на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, работает судебно-медицинский эксперт.

«Версии и более конкретные подробности будут сообщены позже, после осмотра места происшествия, с разрешения следователя или процессуального руководителя», — уточнил силовик.

ИА REGNUM напоминает — изначально о том, что народный депутат Дмитрий Тымчук выстрелил в себя во время чистки оружия, сообщил его коллега по фракции «Народный фронт» Антон Геращенко. Позже в полиции заявили, что в момент гибели Тымчук был в квартире не один.