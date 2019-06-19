В Минске снова обсуждают мир в Донбассе

Минск, , 16:04 — REGNUM В Минске 19 июня проходят переговоры рабочих подгрупп Контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Обсуждаются причины активизации боевых действий, приведших к человеческим жертвам и разрушению домов жителей Донецкой Народной Республики.

После переговоров подгрупп состоится заседание Контактной группы. Предыдущее заседание прошло 5 июня. После этого ситуация в Донбассе обострилась.

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Основной круг обсуждаемых на этот раз вопросов — прежний: прекращение огня, разведение сил, обмен военнопленными и политзаключёнными, решение социальных проблем жителей из зоны боевых действий. Украинская делегация по-прежнему отказывается от прямых контактов с официальными представителями ДНР и ЛНР.

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