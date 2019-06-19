Китай выступает за расширение экономической и гуманитарной помощи Сирии

Пекин, , 16:01 — REGNUM Политический координатор постоянного представительства КНР при ООН, советник-посланник Яо Шаоцзюнь призвал международное сообщество оказать содействие удовлетворению потребностей Сирии в противодействии терроризму и в поиске решения проблем на северо-западе этой страны, сообщает 19 июня Синьхуа.

Китайский представитель считает, что необходимо учитывать вклад Сирии в борьбу с международным терроризмом и стремление страны к решению гуманитарных вопросов и нормализации обстановки.

Выступая в Совете Безопасности, Яо Шаоцзюнь предупредил, что террористические группы пытаются расширить сферу влияния, активизируют нападения на правительственные силы, что подрывает стабильность и безопасность в регионе.

По его словам, гуманитарная ситуация неотделима от борьбы с терроризмом, поэтому Китай поддерживает принятие единых стандартов в противодействии терроризму, как это записано в резолюциях Совета Безопасности ООН и в международном праве.

Представитель КНР также высказал обеспокоенность негативным влиянием экономических санкций на социальную обстановку и уровень жизни сирийских граждан. Китай считает, что облегчение ситуации возможно при дальнейшем продвижении политического процесса.