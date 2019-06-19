Среда, 19 Июня 2019 года
16:05:45 МСК

Госдума отменила заседание в день «прямой линии» с Путиным

Политика

День работы в комитетах

Москва, 19 июня 2019, 15:58 — REGNUM  Госдума отменила пленарное заседание 20 июня в связи с проведением «прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

День, когда пройдет «прямая линия», станет днем работы в комитетах.

«Завтра тот, кто хотел посмотреть «прямую линию», имеет такую возможность», — сказал вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил депутатам Госдумы стоя слушать «прямую линию с президентом России Владимиром Путиным».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума отменяет пленарное заседание в связи с «прямой линией» Путина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить