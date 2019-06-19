Госдума отменила заседание в день «прямой линии» с Путиным

Москва, , 15:58 — REGNUM Госдума отменила пленарное заседание 20 июня в связи с проведением «прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

День, когда пройдет «прямая линия», станет днем работы в комитетах.

«Завтра тот, кто хотел посмотреть «прямую линию», имеет такую возможность», — сказал вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил депутатам Госдумы стоя слушать «прямую линию с президентом России Владимиром Путиным».

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