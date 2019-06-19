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МИД Индонезии призвал к сдержанности на Ближнем Востоке

Политика

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на танкеры в Оманском заливе

Джакарта, 19 июня 2019, 16:13 — REGNUM  В министерстве иностранных дел Индонезии сообщили, что Джакарта продолжает призывать все стороны на Ближнем Востоке воздерживаться от действий, которые только ухудшают ситуацию, сообщает Sindonews.

Отвечая на вопрос о положении на Ближнем Востоке и о том, какие шаги предприняла Индонезия, чтобы как-то улучшить региональную ситуацию, официальный представитель МИД Индонезии Аррмананта Нассир заявил, что Индонезия на различных международных форумах всегда призывает все стороны к диалогу, чтобы иметь возможность снизить существующую напряженность.

«Мы продолжаем побуждать стороны сдерживаться и не предпринимать шаги, которые фактически увеличивают или усугубляют проблему. Это наша позиция», — заявил официальный представитель МИД Индонезии.

Как известно, ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на танкеры в Оманском заливе. Положение усугубилось после того, как США, которые обвинили Иран в двух атаках, решили отправить тысячу военнослужащих в ближневосточный регион.

Как ранее передавало ИА REGNUM, США намерены отправить на Ближний Восток дополнительный американский контингент «в оборонительных целях» для противодействия возникающим угрозам в воздушном пространстве.

Ранее по теме: США направят дополнительные силы на Ближний Восток из-за «иранской угрозы»

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Внешняя политика Индонезии
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