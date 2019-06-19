Италия намерена получить пост еврокомиссара по экономике

Рим, , 15:47 — REGNUM В новом составе Еврокомиссии Италия будет претендовать на один из постов, связанных с экономикой, заявил в среду, 19 июня, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

В нынешнем составе Еврокомиссии Италия представлена Федерикой Могерини, ответственной за международные отношения.

Ранее предполагалось, что на пост еврокомиссара от Италии будет выдвинут один из соратников Маттео Сальвини, поскольку именно «Лига» выиграла выборы в Европарламент в Италии. Возможно, на этот пост будет предложен глава аппарата правительства страны Джанкарло Джорджетти.

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