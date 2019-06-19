Медведчук: Янукович никогда не был пророссийским

Киев, , 15:55 — REGNUM Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович является предателем, который должен понести ответственность за ситуацию на Украине, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 19 июня в интервью телерадиокомпании «BBC».

На вопрос журналиста, общается ли он с Януковичем и другими людьми, покинувшими территорию Украины после государственного переворота 2014 года Медведчук ответил:

«Нет, не общаюсь. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой… Я этим людям ничего не прощаю, потому что они довели мою страну до этого, — не эти, что пришли, а они довели… Они должны нести ответственность всё».

По словам политика, Янукович никогда не был пророссийским, он отстаивал исключительно свои личные интересы.

Напомним, экс-президент Виктор Янукович сбежал с Украины в ночь на 22 февраля 2014 года. Власть в стране захватили сторонники «майдана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский суд признал экс-главу Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам тюремного заключения.

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