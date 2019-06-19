Сальвини: некоторые правила ЕС разработаны в интересах Парижа и Берлина

Рим, , 15:41 — REGNUM Некоторые из норм, действующих в Евросоюзе, разработаны в интересах Франции и Германии, заявил в ходе трансляции на своей странице в Facebook в среду, 19 июня, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Комментируя вопрос о возможных санкциях ЕС в отношении Италии за нарушение бюджетных правил, Сальвини сказал, что «кто-то в Европе, видимо, боится растущей Италии».

Власти ЕС ранее выразили недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социально-экономическими мерами. Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства.

Итальянские министры не согласны с выводами Еврокомиссии, намерены убедить власти ЕС в верности своей экономической политики и убеждены, что политика жестких ограничений не может привести к экономическому росту.

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