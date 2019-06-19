Среда, 19 Июня 2019 года
15:42:03 МСК

Сальвини: некоторые правила ЕС разработаны в интересах Парижа и Берлина

Политика

В ЕС есть силы, которым не хочется видеть экономический рост Италии, считает лидер «Лиги»

Рим, 19 июня 2019, 15:41 — REGNUM  Некоторые из норм, действующих в Евросоюзе, разработаны в интересах Франции и Германии, заявил в ходе трансляции на своей странице в Facebook в среду, 19 июня, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Комментируя вопрос о возможных санкциях ЕС в отношении Италии за нарушение бюджетных правил, Сальвини сказал, что «кто-то в Европе, видимо, боится растущей Италии».

Власти ЕС ранее выразили недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социально-экономическими мерами. Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства.

Итальянские министры не согласны с выводами Еврокомиссии, намерены убедить власти ЕС в верности своей экономической политики и убеждены, что политика жестких ограничений не может привести к экономическому росту.

Читайте также: Сальвини: госдолг Италии вырос по вине Евросоюза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить