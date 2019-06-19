Белорусским ветеранам вручают новые медали

Минск, , 15:41 — REGNUM Ветераны в Бресте, Гродно и других белорусских городах стали получать юбилейную медаль в память о 75-летии освобождения Белоруссии в Великой Отечественной войне. Вручения осуществляют сотрудники военкоматов и местных властей.

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2 апреля Александр Лукашенко подписал президентский указ № 134 «Аб устанаўленні юбілейнага медаля» — об учреждении юбилейной медали «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» («75 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков»). Несмотря на то, что подавляющее большинство граждан страны — русскоязычные и русский язык является государственным, в госнаградах он не используется.

Согласно указу, медаль изготавливается за счёт бюджетных средств, отпущенных на содержание Вооружённых сил. Ею награждаются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских лагерей, тюрем, гетто «и иных мест принудительного удержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны».

Медалью могут награждаться иностранцы и лица без гражданства, непосредственно участвовавшие в боях за освобождение республики. Эту госнаграду также могут получить военнослужащие и чиновники, что объясняет обилие у них разных медалей при полном отсутствии военного опыта.

Медалью награждаются, согласно указу, также «военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, иных войск и воинских формирований Республики Беларусь, работники государственных органов и иные лица, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, увековечивание памяти погибших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков».

На аверсе медали изображён обелиск «Минск — город-герой» с надписью «Подзвіг народа несмяротны» («Подвиг народа бессмертен», известный с советских времён девиз). На реверсе находится надпись «Рэспублiка Беларусь. 75 год вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў».

Напомним, в 2014 году Александр Лукашенко подписал указ об учреждении юбилейной медали «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Переименование БССР в Республику Беларусь произошло в 1991 году, в 1944 году Красная Армия освобождала Белорусскую Советскую Социалистическую Республику.